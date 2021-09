Green pass, cinema e stadi verso capienza al 75-80%. Nodo discoteche. Ok fiducia alla camera su dl bis (Di martedì 21 settembre 2021) La capienza di stadi, palazzetti, teatri e cinema potrebbe aumentare al 75-80% fra fine settembre e inizio ottobre. Una svolta che il mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura aspetta con... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 21 settembre 2021) Ladi, palazzetti, teatri epotrebbe aumentare al 75-80% fra fine settembre e inizio ottobre. Una svolta che il mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura aspetta con...

Advertising

borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - VittorioSgarbi : Da vaccinato non mi sento affatto minacciato da uno che non l’ha fatto: è un problema suo. Se non c’è un obbligo di… - RobertoBurioni : I novax stanno proponendo un referendum sul green pass. Invito tutti a firmare così una volta per tutte ci contiamo… - giorgio757 : RT @bisagnino: Freccero: “Il Green Pass è un esperimento sociale. Le élite ci governano con la paura. La sovranità torni al popolo” https:/… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA | La Camera conferma la fiducia al governo sul decreto legge green pass bis. I voti a favore sono stati 413, 48 i… -