Don Francesco Spagnese è sieropositivo, per lui anche l’accusa di tentate lesioni gravissime (Di martedì 21 settembre 2021) Non si fermano le rivelazioni attorno alla figura di Don Francesco Spagnesi, il prete arrestato martedì scorso a Prato per traffico internazionale di droga e appropriazione indebita. Da oggi il suo nome è finito nuovamente nel registro degli indagati con l’accusa di tentate lesioni gravissime. Gli ultimi aggiornamenti sull’ex prete sono legati alla sua sieropositività, di cui nessuno però era stato messo a conoscenza. Dunque il prete organizzava festini in cui si consumavano alcool, dorghe e si praticava del sesso, ma tra i partecipanti nessuno era a conoscenza che l’uomo fosse sieropositivo. ULTIM’ORA sul parroco spacciatore: ora indagato anche per lesioni gravissime. Don Francesco, sieropositivo, ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Non si fermano le rivelazioni attorno alla figura di DonSpagnesi, il prete arrestato martedì scorso a Prato per traffico internazionale di droga e appropriazione indebita. Da oggi il suo nome è finito nuovamente nel registro degli indagati condi. Gli ultimi aggiornamenti sull’ex prete sono legati alla sua sieropositività, di cui nessuno però era stato messo a conoscenza. Dunque il prete organizzava festini in cui si consumavano alcool, dorghe e si praticava del sesso, ma tra i partecipanti nessuno era a conoscenza che l’uomo fosse. ULTIM’ORA sul parroco spacciatore: ora indagatoper. Don, ...

