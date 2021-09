Crisi Juventus, parla Katia Serra: “Colpa degli errori societari” (Di martedì 21 settembre 2021) Inizio difficile: le cause per Katia Serra Il pareggio con il Milan ha portato la Juventus in Crisi nera: terzultimo posto e due punti in quattro gare. Mentre il bilancio risulta in profondo rosso, c’è chi critica Max Allegri e chi, come l’ex calciatrice Katia Serra, reputa che le difficoltà siano da ricercare più in dietro, nelle decisioni compiute dal club di Agnelli anche negli anni addietro. “Negli ultimi anni credo che il dominio della squadra bianconera sia calato a causa di alcune scelte societarie che non hanno permesso alla squadra di rimanere ai vertici della Serie A“, afferma la Serra a Rai Sport. Le parole di Katia Serra sulla Juve “È un gap importante, non succedeva da 60 anni una partenza così ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 21 settembre 2021) Inizio difficile: le cause perIl pareggio con il Milan ha portato lainnera: terzultimo posto e due punti in quattro gare. Mentre il bilancio risulta in profondo rosso, c’è chi critica Max Allegri e chi, come l’ex calciatrice, reputa che le difficoltà siano da ricercare più in dietro, nelle decisioni compiute dal club di Agnelli anche negli anni addietro. “Negli ultimi anni credo che il dominio della squadra bianconera sia calato a causa di alcune sceltee che non hanno permesso alla squadra di rimanere ai vertici della Serie A“, afferma laa Rai Sport. Le parole disulla Juve “È un gap importante, non succedeva da 60 anni una partenza così ...

