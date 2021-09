Covid, news. Green pass, Mattarella firma dl. Apertura su cinema e teatri a 75-80% (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il presidente della Repubblica ha firmato il testo uscito dal Cdm giovedì. La Camera intanto ha confermato la fiducia sul decreto bis con 413 sì. Governo verso estensione posti per luoghi della cultura e dello spettacolo. Si valutano le discoteche. Sono 330.275 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Calano le terapie intensive (-7) e i ricoveri (-45). Il direttore dello Spallanzani Vaia sui vaccini: troppo presto per i bimbi tra i 5 e gli 11 anni Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il presidente della Repubblica hato il testo uscito dal Cdm giovedì. La Camera intanto ha confermato la fiducia sul decreto bis con 413 sì. Governo verso estensione posti per luoghi della cultura e dello spettacolo. Si valutano le discoteche. Sono 330.275 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Calano le terapie intensive (-7) e i ricoveri (-45). Il direttore dello Spallanzani Vaia sui vaccini: troppo presto per i bimbi tra i 5 e gli 11 anni

