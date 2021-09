Coronavirus, i dati del 21 settembre: +34 nuovi positivi a Monza e Brianza, 472 in Lombardia e 9 decessi (Di martedì 21 settembre 2021) Il bollettino della Regione per martedì 21 settembre 2021: sono 34 i nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza, sono 472 in Lombardia con 61.172 tamponi effettuati e un tasso di positività allo 0,7%. Nove i decessi. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 21 settembre 2021) Il bollettino della Regione per martedì 212021: sono 34 icasiin provincia di, sono 472 incon 61.172 tamponi effettuati e un tasso dità allo 0,7%. Nove i

Advertising

regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #21settembre ?? 215 nuovi casi ?? 18.301 tamponi eseguiti ?? 389 ricoverati (+2 da ieri)… - lucci10 : Evoluzioni contagi e somministrazione vaccini Dati al 21/09/21 @Palazzo_Chigi @DPCgov @welikeduel… - GazzettadiSiena : I dati di oggi relativi alla diffusione del virus nel territorio senese - telecitynews24 : ??CORONAVIRUS: IN PIEMONTE 225 NUOVI CONTAGI E UN DECESSO?? I dati aggiornati comunicati dalla Regione Piemonte ??… - Paolo18030138 : RT @ultimenotizie: La riapertura delle scuole in #GranBretagna ha scatenato un'ondata di casi di #Covid19 tra gli studenti: oltre 100mila r… -