Ciclismo | il ct dell’Olanda su van der Poel ai Mondiali | “Non può lasciarsi sfuggire questa occasione”

Leggi su oasport

(Di martedì 21 settembre 2021) Alla fine è arrivata anche l’ufficialità: uno dei corridori più attesi per la prova in linea maschile deidisu strada in Belgio ha scelto di prendere parte alla gara, nonostante una condizione tutt’altro che vicina alla perfezione. Mathieu van dernon poteva rinunciare ad un percorso perfetto per le sue caratteristiche: sulle strade fiamminghe ci sarà anche lui, in maglia olandese, ad infiammare il pubblico. Il commento del ct dei Paesi Bassi Koos Moerenhout riportato da Tuttobiciweb: “Avrà sicuramente un ruolo importante e non gareggerà per occupare un posto: Mathieu sarebbe il primo a non partire se non vedesse delle opportunità concrete. È uno che ci prova sempre e vuole sempre vincere. Manon è una garanzia ed è anche possibile che domenica non sia all’altezza, a causa dei problemi ...