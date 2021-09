Cardiochirurgia | Napoli e la Campania in vetta per il numero e la qualità degli interventi

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 settembre 2021) Cardiologiastica: nell’ultimo annoe lasalgono inalla classifica delle regioni perdi procedure eesiti nonostante le restrizioni della pandemia, le chiusure e la riduzioneaccessi dei pazienti che spesso hanno atteso oltre il lecito la richiesta di soccorsi. Nell’ambito delle rete salvavita per l’infarto miocardico acuto l’ospedale del Mare con 500 procedure e il Cardarelli sono risultate rispettivamente prima e quarta struttura ospedaliera in Italia. Un primato confermato anche per gli impianti valvolari (aortica, tricuspide e mitrale). “Nel 2020 sono state effettuati 800di impianto di valvole aortiche per via percutanea – avverte Attilio Varricchio, primario ...