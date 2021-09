(Di martedì 21 settembre 2021) Parte la 5a giornata di Serie A, ecco le scelte definitive dei due tecnici per(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Soriano, Orsolini, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic.(4-2-3-1): Sirigu; Cambiaso, Bani, Maksimovic, Criscito; Badelj, Rovella; Kallon, Hernani, Fares; Destro. All. Ballardini. Foto: Twitter ANSA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

DiMarzio : Addio a Romano #Fogli, simbolo dell’ultimo scudetto del @BfcOfficialPage. Oggi contro il Genoa giocherà con il lutt… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Bologna-Genoa, le formazioni ufficiali - napolimagazine : SERIE A - Bologna-Genoa, le formazioni ufficiali - apetrazzuolo : SERIE A - Bologna-Genoa, le formazioni ufficiali - Drefherder : ?????? #SerieATIM ?? 21/09/2021 ?? #PK ?? Genoa - Bologna Tireurs : Orsolini (3,75) Criscito (8,30) Mattia Dest… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Genoa

Le formazioni ufficiali dimatch valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 5ª giornata di ...Commenta per primo(4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic.(3 - 5 - 2): Sirigu; Bani, Maksimovic, Criscito; Cambiaso, ...Sfida interessante quella tra Bologna e Genoa, con entrambe le squadre che hanno bisogno di trovare subito punti importanti.Sarà Bologna-Genoa ad aprire il turno infrasettimanale di Serie A questo pomeriggio. La squadra di Mihajlovic vuole rialzarsi dopo la scoppola subita contro l'Inter e per farlo si affida ad Arnautovic ...