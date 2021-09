Beatrice di York | idee sul nome del figlia con un possibile omaggio all’Italia

(Di martedì 21 settembre 2021) «Sua Altezza Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi sono felici di annunciare la nascita della loro prima figlia». Così, attraverso i canali social ufficiali, la royal family inglese ha dato il benvenuto alla nuova arrivata: è femmina, ha visto la luce il 18 settembre alle 23.42 al Chelsea-Westminster Hospital di Londra e, soprattutto, sta bene. Altre informazioni, per adesso, non sono state condivise.

Advertising

infoitcultura : Arriva un’altra bisnipotina per la Regina Elisabetta: è nata la figlia di Beatrice di York - L'Unione… - infoitcultura : Eugenie di York e la bellissima dedica alla figlia della sorella Beatrice: «Ci divertiremo tanto insieme» - IOdonna : Royal baby: è nato la figlia di Beatrice di York e di Edoardo Mapelli Mozzi - monarchico : La #principessa #Eugenia #felice che sua #sorella #Beatrice è diventata #madre #monarchia #monarchy #uk #york… - DMastromattei : Meghan Markle, l'ultima umiliazione: per lei niente titolo nobiliare? Gode Beatrice di York: la scelta a Corte – Li… -

Ultime Notizie dalla rete : Beatrice York

Sabato infatti, al Chelsea and Westminster Hospital di Londra, è venuta alla luce la prima figlia didie Edoardo Mapelli Mozzi . Ma nonno Andrea, a differenza dell'ex moglie Sarah ...... si terrà la rassegna ETHNE Danze dal mondo con la direzione artistica diBaino e Giorgio ... Ballo caraibico nato nel quartiere portoricano di New, (e divulgatosi poi nell' arco di tutto ...La principessa e il marito Edoardo Mapelli Mozzi hanno dato il benvenuto ad una bambina, e in Gran Bretagna sono già partite le scommesse su come la chiameranno: Matilda e Florence sono i più gettonat ...Dal Comune di San Colombano Certenoli Visita a San Colombano Certenoli, in Val Fontanabuona di una delegazione dell'Associazione dei Liguri nel Mondo con ...