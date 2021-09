Anna Tatangelo fa impazzire i fan: una domanda e tante reazioni (Di martedì 21 settembre 2021) La nota e amata Anna Tatangelo si mostra in grande forma e fa impazzire i fan: fiumi di complimenti e reazioni convinte alla sua domanda. Di cosa si tratta? A. Tatangelo (fonte foto: Instagram, @ AnnaTatangeloofficial)È un personaggio dalla grande fama, stimato e dal grande seguito, Anna Tatangelo, che fa impazzire i fan mostrandosi in un scatto in grande forma e lanciando una domanda a tutti i follower: di cosa si tratta in particolare? Cantante e conduttrice televisiva che non ha bisogno di presentazioni, la meravigliosa e affermata Tatangelo non smette di tener compagnia ed allietare le giornata di tutti coloro che la seguono da ... Leggi su chenews (Di martedì 21 settembre 2021) La nota e amatasi mostra in grande forma e fai fan: fiumi di complimenti econvinte alla sua. Di cosa si tratta? A.(fonte foto: Instagram, @official)È un personaggio dalla grande fama, stimato e dal grande seguito,, che fai fan mostrandosi in un scatto in grande forma e lanciando unaa tutti i follower: di cosa si tratta in particolare? Cane conduttrice televisiva che non ha bisogno di presentazioni, la meravigliosa e affermatanon smette di tener compagnia ed allietare le giornata di tutti coloro che la seguono da ...

Advertising

bie_aurora_ : RT @bagnotrash: E quando LDA al serale duetterà con Anna Tatangelo ospite cantando 'un bacio nuovo' then what #amici21 - mammolaele12 : RT @bagnotrash: E quando LDA al serale duetterà con Anna Tatangelo ospite cantando 'un bacio nuovo' then what #amici21 - BigFabi_ : RT @bagnotrash: E quando LDA al serale duetterà con Anna Tatangelo ospite cantando 'un bacio nuovo' then what #amici21 - AndreaMinuz : RT @ilfoglio_it: Quando arrivò in Italia 'Scene da un matrimonio' fu un successo inaspettato: avevamo scoperto un nuovo modo di trattare l’… - bismarckeleuova : RT @reginadeicessi: forse LDA era innamorato di anna tatangelo? -