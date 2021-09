Alzheimer | proteina protegge nucleo cellulare da malformazioni

(Di martedì 21 settembre 2021) Quando laPIN1 è assente o presente in quantità ridotte, come accade nei neuroni dei pazienti colpiti dalla malattia di, il DNA perde la sua organizzazione, vengono prodotte molecole che scatenano l`infiammazione e le cellule degenerano. La scoperta è stata fatta da un gruppo di scienziati dell`Università e dell`ICGEB di Trieste, e dell`IFOM di Milano, con la collaborazione della SISSA Le cellule dei nostri tessuti sono sottoposte a stimoli e stress di diversa natura ai quali rispondono modificando e regolando l`organizzazione del genoma e l`espressione dei geni. Un meccanismo cruciale alla base di questa capacità fa perno sullaPIN1, coinvolta nella decodifica di diversi tipi di segnali che la cellula riceve, ed è per questo implicata in molteplici processi fisiopatologici. Alterazioni dei suoi livelli sono ...

...risultati sono stati pubblicati sulla rivista Cell Reports e rivelano che questa specifica...meccanici come quelli legati alla formazione di aggregati intracellulari tipici dell', e ......è osservata in malattie neurodegenerative come la demenza di. Fino a oggi poco si sapeva sui meccanismi molecolari che, in assenza di PIN1 o con ridotti livelli di questa, portano ...La sua alterazione è correlata a diverse malattie, incluse alcune condizioni neurodegenerative, la formazione di tumori e metastasi ...Un gruppo di ricercatori italiani ha identificato una proteina in grado di proteggere il nucleo cellulare da malformazioni. Gli scienziati hanno provato che la PIN1, questo il nome tecnico ...