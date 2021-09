Y: L’ultimo uomo, in arrivo la serie su Disney+ (Di lunedì 20 settembre 2021) “Y: L’ultimo uomo” è una serie drama basata sulla collezione omonima di fumetti di fantascienza Dc Comics. Uscirà il 22 settembre 2021 sulla piattaforma Disney + Star Tutti gli episodi della stagione saranno diretti da donne e anche la produzione comprende un numero significativo di presenze femminili tra cui entrambe le direttrici della fotografia, la scenografa, la costumista, le montatrici, la stunt coordinator e altre ancora. “Y: L’ultimo uomo” vuol prendere le distanze dalle serie animate con i supereroi optando per un racconto destinato ad un pubblico adulto. La trama è ambientata in un mondo post-apocalittico dove un virus ha annientato la popolazione maschile della terra, tranne il protagonista Yorick Brown e la sua scimmia che dovranno salvare il pianeta dalla catastrofe ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 20 settembre 2021) “Y:” è unadrama basata sulla collezione omonima di fumetti di fantascienza Dc Comics. Uscirà il 22 settembre 2021 sulla piattaforma Disney + Star Tutti gli episodi della stagione saranno diretti da donne e anche la produzione comprende un numero significativo di presenze femminili tra cui entrambe le direttrici della fotografia, la scenografa, la costumista, le montatrici, la stunt coordinator e altre ancora. “Y:” vuol prendere le distanze dalleanimate con i supereroi optando per un racconto destinato ad un pubblico adulto. La trama è ambientata in un mondo post-apocalittico dove un virus ha annientato la popolazione maschile della terra, tranne il protagonista Yorick Brown e la sua scimmia che dovranno salvare il pianeta dalla catastrofe ...

