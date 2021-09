Usa, morti per Covid superano quelli della Spagnola (Di lunedì 20 settembre 2021) Il numero dei morti per Covid negli Stati Uniti supera quello dell'influenza Spagnola del 1918. I decessi per coronavirus sono saliti a 675.446, secondo i dati della Johns Hopkins University, superano ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 20 settembre 2021) Il numero deipernegli Stati Uniti supera quello dell'influenzadel 1918. I decessi per coronavirus sono saliti a 675.446, secondo i datiJohns Hopkins University,...

