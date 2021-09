Tommaso Zorzi, sorprende: il ritorno su Instagram (Di lunedì 20 settembre 2021) Tommaso Zorzi dopo essere stato costretto a chiudere il suo profilo social a causa di ripetuti attacchi da parte di alcuni hacker è finalmente tornato. L’influencer meneghino nella giornata di oggi ha sorpreso i fan con il suo ritorno su Instagram. Scopriamo insieme cosa ha raccontato Tommaso. Tommaso Zorzi nei giorni scorsi ha sorpreso i fan sparendo da Instagram; a quanto pare il vincitore del Grande Fratello Vip ha subito un attacco da parte di alcuni hacker, e per evitare complicazioni ha deciso di disattivare il suo profilo Instagram. Tommaso è intervenuto poco dopo su Twitter per rassicurare i fan e chiarire i motivi della disattivazione del suo profilo: “Ragazzi a causa di un attacco hacker ripetuto, ho ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 20 settembre 2021)dopo essere stato costretto a chiudere il suo profilo social a causa di ripetuti attacchi da parte di alcuni hacker è finalmente tornato. L’influencer meneghino nella giornata di oggi ha sorpreso i fan con il suosu. Scopriamo insieme cosa ha raccontatonei giorni scorsi ha sorpreso i fan sparendo da; a quanto pare il vincitore del Grande Fratello Vip ha subito un attacco da parte di alcuni hacker, e per evitare complicazioni ha deciso di disattivare il suo profiloè intervenuto poco dopo su Twitter per rassicurare i fan e chiarire i motivi della disattivazione del suo profilo: “Ragazzi a causa di un attacco hacker ripetuto, ho ...

