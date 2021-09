Tifosi Udinese contro Spalletti | «Uomo di m***a» E il tecnico risponde

Advertising

AleSalzano : @Udinese_1896 Vergognatevi dei vostri tifosi. E non trovate le solite puerili scuse dello sfottò o della goliardia.… - arkino82 : RT @MarcoDiMaro: Prima i cori contro i Napoletani e Napoli, poi offese a Spalletti. I tifosi dell'Udinese ci ricordano che forse erano meg… - pierecall : RT @CalcioNapoli24: - GokuForzaNapoli : RT @CozzAndrea: Ah strano che il Napoli abbia vinto con l’udinese. I fenomeni esperti di calcio tifosi del Napoli mi avevo assicurato che s… - Theooooo1711 : @lilitwelve @Smgii1908 Queste parole scaldano il cuore, vedervi rosicare è una goduria per ogni singola cellula del… -

Ultime Notizie dalla rete : Tifosi Udinese

Un gruppo sparuto didell'si è fatto notare a inizio secondo tempo per aver intonato dei cori beceri di discriminazione territoriale (per oggetto, tra le altre cose, il Vesuvio e una sua possibile eruzione)...Come sottolineato anche da Sky Sport, dopo i cori assurdi contro Luciano Spalletti partoriti dalle menti deidell'presenti sugli spalti della Dacia Arena, ci sono stati altri cori ...Prestazione di grande qualità della squadra di Spalletti, che segna due gol per tempo lanciando un segnale forte al campionato. Apre le segnature Osimhen, poi Rrahmani, Koulibaly e Lozano. Insigne, Po ...L'allenatore bianconero ha fatto il possibile ma certe volte non è abbastanza. Adesso la situazione si complica ...