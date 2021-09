Spalletti: «Il Napoli gioca un buon calcio. Serie A piena di insidie» (Di lunedì 20 settembre 2021) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato al termine del match vinto contro l’Udinese: le sue dichiarazioni Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato al termine del match vinto contro l’Udinese. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. VITTORIA – «Sono soddisfatto della prestazione della squadra, che ha cercato per tutti i novanta minuti di fare bene ogni cosa. Eccetto i primi venti minuti dove volevamo sfondare senza creare il palleggio che facesse perdere ordine all’Udinese, l’atteggiamento è stato costante. Poi servono anche le giocate, come quella di Insigne che da 25 metri fa un pallonetto col portiere in uscita. Ci vuole il gol di Lozano, la personalità di Koulibaly che ogni volta crea problemi devastanti per via della sua personalità. La squadra ha ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 settembre 2021) Luciano, allenatore del, ha parlato al termine del match vinto contro l’Udinese: le sue dichiarazioni Luciano, allenatore del, ha parlato al termine del match vinto contro l’Udinese. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. VITTORIA – «Sono soddisfatto della prestazione della squadra, che ha cercato per tutti i novanta minuti di fare bene ogni cosa. Eccetto i primi venti minuti dove volevamo sfondare senza creare il palleggio che facesse perdere ordine all’Udinese, l’atteggiamento è stato costante. Poi servono anche lete, come quella di Insigne che da 25 metri fa un pallonetto col portiere in uscita. Ci vuole il gol di Lozano, la personalità di Koulibaly che ogni volta crea problemi devastanti per via della sua personalità. La squadra ha ...

pisto_gol : Udi-Nap 0:4 Il Napoli domina alla Dacia Arena e vola solo in testa alla classifica. Segnano Osimehn, Rrahmani, Kou… - caterinabalivo : Si vola in vetta! Che bel Napoli, complimenti a Spalletti! Grandissimo Koulibaly, sempre piu' leader di questa squa… - Eurosport_IT : IL NAPOLI GUARDA TUTTI DALL'ALTO! ?????? La squadra di Spalletti centra la 4a vittoria in altrettanti match a Udi… - LeBombeDiVlad : ???? #SerieA | #UDI 0-4 #NAP — ?? 24' #Osimhen, 35' #Rrahmani, 52' #Koulibaly, 84' #Lozano — Vittoria staripante deg… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, Spalletti: 'Bel pallonetto di Insigne, Koulibaly crea danni disumani agli avversari, bravo Fabian' https:… -