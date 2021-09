Sentenza al maxi-processo | il clan Casamonica è mafia

(Di lunedì 20 settembre 2021) Un colpo durissimo per iprotagonisti delle cronache giudiziarie degli ultimi vent'anni nella capitale. Anni durante i quali hanno esteso affari e controllo del territorio dalla periferia al centro di Roma

Così il procuratore aggiunto della Dda di Roma Ilaria Calò dopo lache ha riconosciuto nel maxiprocesso Casamonica l'accusa di mafia per il clan. Calò ha assistito allain aula ...Presente in aula alla lettura dellaanche il procuratore aggiunto della Dda di Roma, Ilaria Calò . Al processo si è arrivati dopo gli arresti compiuti dai carabinieri del Comando provinciale ...I giudici della Decima sezione penale del tribunale di Roma hanno emesso condanne per oltre 400 anni di carcere nel maxi processo che ...I giudici hanno confermato che la matrice mafiosa delle attività dei Casamonica. Le sentenze pronunciate oggi al maxi processo restituiscono ancora una volta il quadro inquietante delle attività crimi ...