Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 20 settembre 2021, su Rai 3 (Di lunedì 20 settembre 2021) Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 20 settembre 2021 su Rai 3 Questa sera, lunedì 20 settembre 2021, va in onda in prima serata Presa Diretta, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Presa Diretta, in onda lunedì 20 settembre 2021 alle 21.20 su Rai 3. I servizi e le inchieste di stasera Il ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 20 settembre 2021)e servizi20su Rai 3 Questa sera, lunedì 20, va in onda in prima serata, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa, a partire dalle ore 21,20. Di seguito lee i servizinuovadi, in onda lunedì 20alle 21.20 su Rai 3. I servizi e le inchieste diIl ...

Advertising

Radio1Rai : Tra 14 anni stop alla vendita di auto con motore termico ma la strada verso la mobilità elettrica non è in discesa.… - mauroberruto : Complimenti @Presa_Diretta, @IaconaRiccardo, @sabrinacarreras e @ale_macina. Una puntata che spacca il cuore di chi… - pisto_gol : Questa sera sarò tra gli intervistati della puntata di “Presa Diretta” Rai 3 alle 21:20 dedicata al diritto allo sp… - cuorepartigiano : @Presa_Diretta scusate la domanda, ammetto di non saperne praticamente nulla in materia, ma siamo così lontani dall… - 6arc9 : RT @Radio1Rai: Tra 14 anni stop alla vendita di auto con motore termico ma la strada verso la mobilità elettrica non è in discesa. L’incogn… -