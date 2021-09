Performance negativa per le Piazze del Vecchio Continente

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 20 settembre 2021) (Teleborsa) – Seduta difficile per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Crescono le preoccupazioni per il possibile default di Evergrande – con implicazioni su tutto il settore real estate cinese – ma soprattutto si guarda a una settimana intensa per le banche centrali. Mercoledì sono attese le nuove decisioni di politica monetaria della FED, della Banca Popolare della Cina e della Banca giapponese. Giovedì è atteso il verdetto della Bank of England. L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,171. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.757,2 dollari l’oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,7%), che ha toccato 70,75 dollari per barile. Balza in alto lo spread, posizionandosi a +103 punti base, ...