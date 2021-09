Palombelli, i danni delle parole sbagliate (Di martedì 21 settembre 2021) Vista la incondivisibile frase, si poteva pensare che Barbara Palombelli, nella puntata di Forum del 16 settembre intitolata «Le violenze sporadiche», non fosse del tutto consapevole di quel che diceva. Oppure voleva dire una cosa e gliene è scappata un’altra perché, anche se fai la giornalista e la televisione da decenni, può capitare il giorno in cui non ti viene il concetto calzante. Qui, tuttavia, non siamo di fronte a un cortocircuito dei neuroni, ma a una vera e propria … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 21 settembre 2021) Vista la incondivisibile frase, si poteva pensare che Barbara, nella puntata di Forum del 16 settembre intitolata «Le violenze sporadiche», non fosse del tutto consapevole di quel che diceva. Oppure voleva dire una cosa e gliene è scappata un’altra perché, anche se fai la giornalista e la televisione da decenni, può capitare il giorno in cui non ti viene il concetto calzante. Qui, tuttavia, non siamo di fronte a un cortocircuito dei neuroni, ma a una vera e propria … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

