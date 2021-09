No! La FDA non ha detto che il vaccino Pfizer uccide 2 persone per ogni vita salvata (Di lunedì 20 settembre 2021) Ci segnalano un tweet del dottor Robert Malone, virologo e immunologo americano noto per aver diffuso informazioni false sui vaccini anti Covid, dove condivide un articolo del sito Theexpose.uk sulla presunta letalità del vaccino Pfizer, contestando la recente approvazione per la terza dose a determinate categorie di persone: «Gli esperti della FDA rivelano che i vaccini Covid-19 uccidano almeno 2 persone per ogni vita salvata». Si tratta di una notizia falsa diffusa da un sostenitore delle presunte cure contro la Covid, in linea con gli interventi del dottor Malone protagonista dell’evento dedicato al Senato lo scorso 13 settembre 2021. Il tweet del dottor Malone e l’articolo di Theexplose.uk. Per chi ha fretta Gli autori degli interventi citati The Expose ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 settembre 2021) Ci segnalano un tweet del dottor Robert Malone, virologo e immunologo americano noto per aver diffuso informazioni false sui vaccini anti Covid, dove condivide un articolo del sito Theexpose.uk sulla presunta letalità del, contestando la recente approvazione per la terza dose a determinate categorie di: «Gli esperti della FDA rivelano che i vaccini Covid-19 uccidano almeno 2per». Si tratta di una notizia falsa diffusa da un sostenitore delle presunte cure contro la Covid, in linea con gli interventi del dottor Malone protagonista dell’evento dedicato al Senato lo scorso 13 settembre 2021. Il tweet del dottor Malone e l’articolo di Theexplose.uk. Per chi ha fretta Gli autori degli interventi citati The Expose ...

