Napoli in vantaggio | non ci sono dubbi la Lega conferma il marcatore

(Di lunedì 20 settembre 2021) Arriva ildelad Udine con Osimhen che sigla il, anche se, a primo impatto c'è stato un'attimo di incertezza su di chi fosse il gol visto che era su un tiro tentato da Insigne. Ma, rivedendolo, non cistatiil tocco finale e decisivo è del nigeriano come ancheto dallaSerie A.

Advertising

JuventusFCYouth : 90'+5 | NOOOO! Proprio al 95' Ambrosino porta in vantaggio il Napoli #JuveNapoli [1-2] #Under19 - tuttonapoli : Che Napoli ad Udine: doppio vantaggio strameritato al 45' - CarmineRusso76 : UDI - NAP, il @sscnapoli ha giocato un primo tempo da grandissima squadra. Doppio vantaggio assolutamente meritato!… - myownblue : Bel Napoli. Due gol di vantaggio e siamo ancora lì a spingere. - Terranostranew2 : Udinese-Napoli: azzurri in vantaggio! Fantastico gol di Osimhen @NandoBocchetti -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli vantaggio

DIRETTA/ Udinese(risultato 0 - 1) video streaming tv: la sblocca Osimhen! VIDEO MOTOGP: ... Resta più indietro l'iridato Mir, con 167 punti, mentre Zarco è a 141 ad un solo punto disu ...Proprio nel momento in cui l'Udinese sembra prendere il sopravvento con maggiore brillantezza, passa inil: servito in profondità da Mario Rui, Insigne scavalca Silvestri con un ...Il capitano azzurro scavalca con un pallonetto Silvestri e insacca il pallone in porta. Napoli in vantaggio. 19' - Deulofeu accelera e scambia con Stryger Larsen. Destro a giro, palla fuori dallo ...Gentili lettori di 100×100 Napoli buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Udinese-Napoli, posticipo della quarta giornata di Serie A. Per aggiornare premi F5. Dopo una prima parte in cui l’Udin ...