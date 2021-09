LIVE Ciclismo, Cronometro Mondiali U23 in DIRETTA: miglior tempo provvisorio per Lucas Plapp (Di lunedì 20 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.55 Finn Fisher-Black perde 55? da Plapp. Prova deludente del neozelandese che chiude dietro al connazionale Logan Currie. 11.54 Alto il tempo di Miholjevic al primo intermedio. Sono rimasti pochi nomi che possono giocarsi una delle posizioni di testa di questa crono. 11.50 Sta per arrivare all’intermedio il croato Fran Miholjevic, un outsider interessante. 11.47 Secondo miglior tempo provvisorio per van Dijke al traguardo. Il neerlandese chiude a 14? da Plapp. 11.43 Finn Fisher-Black ha il quinto tempo al secondo intermedio. Il neozelandese perde 27? da Plapp. 11.42 Marco Frigo chiude a 1’51” da Plapp. 11.40 Ora partiranno diversi atleti che non hanno chance ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.55 Finn Fisher-Black perde 55? da. Prova deludente del neozelandese che chiude dietro al connazionale Logan Currie. 11.54 Alto ildi Miholjevic al primo intermedio. Sono rimasti pochi nomi che possono giocarsi una delle posizioni di testa di questa crono. 11.50 Sta per arrivare all’intermedio il croato Fran Miholjevic, un outsider interessante. 11.47 Secondoper van Dijke al traguardo. Il neerlandese chiude a 14? da. 11.43 Finn Fisher-Black ha il quintoal secondo intermedio. Il neozelandese perde 27? da. 11.42 Marco Frigo chiude a 1’51” da. 11.40 Ora partiranno diversi atleti che non hanno chance ...

