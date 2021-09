La Casa Bianca riapre ai viaggi negli Stati Uniti dall’Europa | via libera solo se vaccinati

(Di lunedì 20 settembre 2021) Dal prossimo novembre glitorneranno a essere riaperti aiatori internazionali che hanno ricevuto la vaccinazione anti Covid. Ad annunciarlo è la stessa, che ha comunicato la notizia confermando quanto trapelato nei giorni scorsi attraverso rivelazioni sul tema alla Cnn. Ci sarà quindi un effettivo ma graduale allentamento delle restrizioni per le tratte verso il Paese provenienti dall’Unione Europea, dal Regno Unito, dall’Iran, dal Brasile e dalla Cina. La scelta della presidenza Joe Biden toglie di fatto le limitazioni intraprese dalla precedente amministrazione di Donald Trump proprio a partire e per la Cina, applicate all’inizio della pandemia, nel gennaio 2020. Il prossimo passaggio ora è il consulto del Centers for Disease and Prevention, l’agenzia pubblica per la ...

Da novembre negli Usa stop alle restrizioni di viaggio per i passeggeri europei che si sono vaccinati . Lo afferma laconfermando le indiscrezioni circolate. Il Centers for Disease and Prevention determinerà cosa si intende per pienamente vaccinati. Viaggio negli Usa, stop alle restrizioni da novembre I ...Gli Stati Uniti riaprono: a partire dagli inizi di novembre i viaggiatori internazionali completamente vaccinati potranno entrare nel Paese. Lo afferma laconfermando le indiscrezioni circolate. Il Centers for Disease and Prevention determinerà cosa si intende per pienamente vaccinati. I viaggiatori internazionali - Europa, Gran Bretagna, ...Stop al travelban, i vaccinati possono tornare a volare negli Usa. Da novembre viene revocato il divieto, servirà anche un tampone negativo. Ma niente quarantena ...USA - Da novembre i turisti da Ue e Gran Bretagna completamente vaccinati potranno entrare negli Stati Uniti. Lo fa sapere la Casa Bianca. A tutti gli stranieri in arrivo, sarà richiesta prova della v ...