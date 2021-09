Insigne: "Dobbiamo rimanere umili. Pensiamo a migliorare con Spalletti, non badiamo ai numeri" (Di lunedì 20 settembre 2021) Al termine del match Udinese-Napoli, Lorenzo Insigne è intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito quanto evidenziato: "Primi in classifica? Non conta nulla, sappiamo che abbiamo fatto una grande prestazione su un campo non facile. Dobbiamo rimanere umili e continuare a lavorare". Sulla condizione fisica. "Tutti stavamo bene e stiamo lavorando molto con il mister, che sta cercando di tirare un qualcosina da fuori che tutti abbiamo". Cos'hai detto ad Osimhen che ti ha rubato il gol? "Scherziamo, l'importante era vincere. Non era facile venire ad Udine e fare 4 gol. Adesso Pensiamo alla partita contro la Sampdoria, saranno motivati e noi Dobbiamo lavorare. I numeri ci sono ma non possiamo pensarli, altrimenti ci rilassiamo e non andiamo avanti. Adesso ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 settembre 2021) Al termine del match Udinese-Napoli, Lorenzoè intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito quanto evidenziato: "Primi in classifica? Non conta nulla, sappiamo che abbiamo fatto una grande prestazione su un campo non facile.e continuare a lavorare". Sulla condizione fisica. "Tutti stavamo bene e stiamo lavorando molto con il mister, che sta cercando di tirare un qualcosina da fuori che tutti abbiamo". Cos'hai detto ad Osimhen che ti ha rubato il gol? "Scherziamo, l'importante era vincere. Non era facile venire ad Udine e fare 4 gol. Adessoalla partita contro la Sampdoria, saranno motivati e noilavorare. Ici sono ma non possiamo pensarli, altrimenti ci rilassiamo e non andiamo avanti. Adesso ...

