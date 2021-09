Federalismo fiscale e recovery plan, audizione di Fedriga (Di lunedì 20 settembre 2021) ROMA – Mercoledì 22 settembre la Commissione parlamentare per l’attuazione del Federalismo fiscale svolgerà, in videoconferenza, l’audizione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del Federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del piano nazionale di ripresa e resilienza. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 8.15, presso l’Aula del IV piano di Palazzo San Macuto. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 20 settembre 2021) ROMA – Mercoledì 22 settembre la Commissione parlamentare per l’attuazione delsvolgerà, in videoconferenza, l’del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del, anche con riferimento ai relativi contenuti del piano nazionale di ripresa e resilienza. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 8.15, presso l’Aula del IV piano di Palazzo San Macuto. L'articolo L'Opinionista.

