Erutta il vulcano alle Canarie | 5mila persone sfollate e tanta paura

(Di lunedì 20 settembre 2021) in corso l'evacuazione degli abitanti di La Palma, isola delledove è in corso un'eruzione vulcanica. La Guardia Civil spagnola ha comunicato che nelle prossime ore si potrebbe arrivare a 10.

Agenzia_Ansa : Alle Canarie erutta il vulcano Cumbre Vieja, sull'isola di La Palma. L'eruzione è stata preceduta da un debole terr… - Agenzia_Ansa : Il vulcano Cumbre Vieja, sull'isola di La Palma, Canarie, ha eruttato provocando un'enorme colonna di fumo. L'eruzi… - SkyTG24 : Spagna: erutta vulcano sull’isola di La Palma, alle Canarie. Migliaia di evacuati. FOTO - RAULCANTALUPPI : RT @Asiablog_it: ?? #SPAGNA ???? Erutta vulcano sull’isola di La Palma, alle Canarie: migliaia di evacuati. Il Cumbre Vieja era dormiente da… - Uncvrnsns : RT @Asiablog_it: ?? #SPAGNA ???? Erutta vulcano sull’isola di La Palma, alle Canarie: migliaia di evacuati. Il Cumbre Vieja era dormiente da… -

in corso l'evacuazione degli abitanti di La Palma, isola delle Canarie dove è in corso un'eruzione vulcanica. La Guardia Civil spagnola ha comunicato che nelle prossime ore si potrebbe arrivare a 10.L'eruzione è iniziata ieri pomeriggio a La Palma, la quinta isola più popolosa dell'arcipelago. Verso le 15 ora locale la lava ha invaso il parco nazionale di Cumbre Vieja, l'area sud dell'isola, ...Le forze dell’ordine e i soccorritori sono al lavoro per portare in salvo persone e animali, mettendo in sicurezza l’intera zona. Quando arriverà al mare, ci potrebbero essere “esplosioni” e una “piog ...La colata lavica del Cumbre Vieja ha seppellito case e infrastrutture della zona. L'ultima volta aveva eruttato 50 anni fa. Il premier Sanchez sull'isola ...