Eitan, la zia materna rompe il silenzio da Tel Aviv: 'Voglio adottarlo e crescerlo come figlio mio' (Di lunedì 20 settembre 2021) Un patto tra sorelle " sono le parole di Gali Peleg riportate da TgCom24 . "Voglio adottarlo e crescerlo come figlio mio" spiega la sorella della donna defunta. "Noi siamo pronti a mettere tutto da ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 20 settembre 2021) Un patto tra sorelle " sono le parole di Gali Peleg riportate da TgCom24 . "mio" spiega la sorella della donna defunta. "Noi siamo pronti a mettere tutto da ...

