Covid: in Sicilia 514 nuovi casi e sette morti (Di lunedì 20 settembre 2021) Palermo, 20 set. (Adnkronos) – Sono 514 i nuovi casi Covid in Sicilia e 7 i decessi. La Regione ha specificato che un deceduto fa riferimento a ieri, 4 al 18 settembre e 2 sono al 17. I casi totali sono 293.659, i decessi 6.700. Gli attuali positivi sono 21.046, +6; i guariti 265.917, +501. I ricoverati con sintomi sono 660, 96 in terapia intensiva, 2 del giorno; 12.507 i tamponi effettuati. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 settembre 2021) Palermo, 20 set. (Adnkronos) – Sono 514 iine 7 i decessi. La Regione ha specificato che un deceduto fa riferimento a ieri, 4 al 18mbre e 2 sono al 17. Itotali sono 293.659, i decessi 6.700. Gli attuali positivi sono 21.046, +6; i guariti 265.917, +501. I ricoverati con sintomi sono 660, 96 in terapia intensiva, 2 del giorno; 12.507 i tamponi effettuati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

