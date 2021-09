Contagi e malattia grave crollano con la terza dose | questi i risultati da Israele

(Di lunedì 20 settembre 2021) Sono i numeri a dare ragione, come sempre. Ed è per questo che anche nel nostro paese dobbiamo cominciare a pianificare bene la strategia. I casi dio e dicalano '...

Terza dose vaccino, in Israele funziona: crollanoe casi gravi Il booster Dopo le dosi '... Non solo, secondo i ricercatori, i casi di contagio e digrave calano 'sostanzialmente' con ...Il tasso di infezione, rileva, almeno 12 giorni dopo il 'booster', è inferiore di '11,3 volte' rispetto alle due dosi mentre 'il tasso digrave è inferiore di 19,5' volte. outstream Lo ...Sono i numeri a dare ragione, come sempre. Ed è per questo che anche nel nostro paese dobbiamo cominciare a pianificare bene la strategia. I casi di contagio e di malattia grave calano “sostanzialment ...Con la terza dose i casi di contagio e di malattia calano “sostanzialmente”. E’ quanto sottolinea uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine, sulla base dei dati del ministero della sal ...