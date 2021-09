Brescia | stalking e botte a una coetanea | arrestate quattro quindicenni

(Di lunedì 20 settembre 2021) Nei guai anche tre ragazzine che hanno meno di 14 anni. La vittima presa di mira per aver frequentato l'ex fidanzato di una delle componenti della banda

Advertising

incostante_enza : RT @FonteUfficiale: Si parla di: 'Stalking' Perché un gruppo di ragazze 15enni sono state arrestate nell'ambito di un'inchiesta dei Carabi… - CorriereUmbria : Brescia, botte e stalking contro coetanea: arrestato gruppo di quindicenni #Brescia #babygang… - mereu_giorgio : RT @P_M_1960: Ancora un assurdo caso di bullismo tra minorenni. Sono state arrestate a Brescia 4 ragazzine di 15 anni per stalking ai danni… - FonteUfficiale : Si parla di: 'Stalking' Perché un gruppo di ragazze 15enni sono state arrestate nell'ambito di un'inchiesta dei Ca… - arual812 : RT @P_M_1960: Ancora un assurdo caso di bullismo tra minorenni. Sono state arrestate a Brescia 4 ragazzine di 15 anni per stalking ai danni… -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia stalking

...dal gip del Tribunale dei minorenni died eseguita dai Carabinieri del Comando Provinciale. Le accuse, a vario titolo, vanno da: percosse, a lesioni e fino agli atti persecutori () ...La ragazza era stata picchiata ed era oggetto di. Alcune ragazze dell'età di 15 anni sono state tratte in arresto stamani, nel Bresciano, dai Carabinieri del Comando Provinciale di, con le accuse di percosse, lesioni e atti ...Alcune 15enni sono state arrestate per percosse e stalking verso una coetanea, la cui colpa era quella di frequentare l'ex di una delle aguzzine. 3 sono ai domiciliari, una è stata affidata in comunit ...Una storia ripugnante. Che racconta di una violenza cieca, senza senso, perpetrata da giovani ragazze nei confronti di una loro coetanea. Donne ...