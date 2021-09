Asl Rm 5, apertura ambulatori pediatrici Stp/Eni (0-14 anni) (Di lunedì 20 settembre 2021) Roma – Aperti presso i Consultori familiari di Setteville e Guidonia della Asl Roma 5 gli ambulatori pediatrici (0-14 anni) dedicati a tutti gli stranieri che sono in possesso dei tesserini STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) o ENI (per i cittadini comunitari) e che quindi per definizione non hanno il Pediatra di libera scelta ma che hanno diritto ad assistenza medica essenziale (Circ Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000). Oltre ad assicurare il giusto accesso alle prestazioni sanitarie ai cittadini che non possono accedere al SSN, l’attivazione di questo ambulatorio può intervenire in maniera importante ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 settembre 2021) Roma – Aperti presso i Consultori familiari di Setteville e Guidonia della Asl Roma 5 gli(0-14) dedicati a tutti gli stranieri che sono in possesso dei tesserini STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) o ENI (per i cittadini comunitari) e che quindi per definizione non hanno il Pediatra di libera scelta ma che hanno diritto ad assistenza medica essenziale (Circ Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000). Oltre ad assicurare il giusto accesso alle prestazioni sanitarie ai cittadini che non possono accedere al SSN, l’attivazione di questoo può intervenire in maniera importante ...

