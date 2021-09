Ascolti tv 19 settembre 2021 | l’Italvolley batte Canale5 e Cattelan

(Di lunedì 20 settembre 2021)tv: delude il nuovo programma di Rai1 Gli azzurri di pallavolo battono la Slovenia e diventano Campioni d’Europa, registrando su Rai3 il 15,84% di share media con 3,408 milioni di tifosi collegati e vincendo così anche la gara deglitv delle reti generaliste. Seconda posizione per Scherzi a parte sucon il 15,21% e 2,879 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il programma condotto da Enrico Papi aveva raccolto il 21,3% e 3,5 milioni. Chiude il podio il debutto di Da grande su Rai1 con Alessandro, che però si ferma al 12,67% e 2,376 milioni di contatti. Sette giorni fa la stesa rete ...

Advertising

raspa90 : RT @tvblogit: Italia-Slovenia su Rai3: 3.408.000 - 15.84% Scherzi A Parte su Canale 5: 2.879.000 - 15.21% Da Grande su Rai1: 2.376.000 -… - italiaserait : Ascolti Tv prima serata di ieri 19 Settembre 2021: ecco chi ha vinto - lifestyleblogit : Ascolti tv: Flop Cattelan. La De Filippi asfalta la Venier - - tvzoomitalia : #Ascoltitv 19 settembre 2021: l’Italvolley batte Canale5 e Cattelan. Italia-Slovenia 15,84%, “Scherzi a parte” 15,2… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 19 settembre 2021: l’Italvolley batte Canale5 e Cattelan. Italia-Slovenia 15,84%, “Scherzi a parte” 15,2… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti settembre

La sfida negliper la domenica sera il 192021 va a Rai 3 con la finale Italia - Slovenia da oltre 3 milioni di ...Tv domenica 192021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ...Santiago (Agenzia Fides) - Il “Te Deum” ecumenico di ringraziamento per l'indipendenza del Cile è stato celebrato nella Cattedrale metropolitana, come di consueto alla presenza delle massime autorità ...Compositore, uomo di teatro, pittore, scenografo e costumista, Sylvano Bussotti incarna una totalità artistica dal talento indiscusso. Nei suoi lavori, con spregiudicatezza e libertà, le arti si incro ...