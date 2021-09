Adele mozzafiato più che mai | in un nuovo scatto social dall’Hollywood glamour

(Di lunedì 20 settembre 2021) A 33 anni, Adele è più affascinante che mai. Non solo è dimagrita grazie alla celebre dieta Sirt, ma a giudicare dall‘ultimo ritratto postato sulla sua pagina Instagram, sembra che la cantante inglese si sia tolta di dosso diversi anni. Radiosa, sensuale, femminile e raffinata, è così che Adele appare nella foto con abito couture di Schiaparelli e un beauty look in perfetto stile anni d’oro di Hollywood.

