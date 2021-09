Verona Roma 3-2 | prima sconfitta per Mourinho e primi tre punti per l’Hellas

(Di domenica 19 settembre 2021) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Bentegodi”, è una partita movimentata tra Hellas. Gli scaligeri entrano bene in campo, ma Pellegrini trova un gol capolavoro e porta avanti i giallorossi. Nel secondo tempo, la musica cambia perché la squadra di Tudor trova subito il gol del pareggio grazie a Barak e dopo nemmeno cinque minuti Caprari ribalta il risultato. I giallorossi non si arrendono e grazie all’autorete di Ilic trovano il pareggio, che però dura poco perché Faraoni si inventa ...

Così dopo la magia di Pellegrini nel primo tempo che illude la, nella ripresa ilribalta il risultato in meno di cinque minuti con Barak e Caprari. Poi dopo l'autogol di Ilic che rimette ...- Prima sconfitta per ladi Mourinho , battuta dal3 - 2 in una gara folle. Al "Bentegodi" vanno avanti i giallorossi con uno spettacolare tacco di Pellegrini sul finire del primo tempo, poi nella ripresa i ...La Roma di Jose Mourinho cade a Verona e vede interrompersi la serie di sei vittorie consecutive, tra campionato e coppe. I giallorossi devono così cedere la vetta della classifica all'Inter, in attes ...Il Verona batte la Roma dopo l'arrivo di Tudor in panchina. Il match del Bentegodi finisce 3-2, questa la sequenza delle reti: 49' Barák, 54' Caprari, 63' Faraoni, ...