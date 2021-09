Udinese-Napoli, le probabili formazioni: sorpresa in attacco? (Di domenica 19 settembre 2021) Il posticipo della quarta giornata di Serie A vedrà affrontare, domani, Udinese e Napoli. I partenopei, dopo il punto d’oro strappato al Leicester giovedì, in Europa League, saranno ospiti alla Dacia Arena. I friulani, ancora imbattuti, sono terzi a 7 punti. Che formazione schiererà Spalletti per riconfermare il primo posto? Udinese-Napoli, le probabili formazioni: sorpresa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 19 settembre 2021) Il posticipo della quarta giornata di Serie A vedrà affrontare, domani,. I partenopei, dopo il punto d’oro strappato al Leicester giovedì, in Europa League, saranno ospiti alla Dacia Arena. I friulani, ancora imbattuti, sono terzi a 7 punti. Che formazione schiererà Spalletti per riconfermare il primo posto?, leL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

UEFAcom_it : Il Napoli supera 4-0 l'Udinese e vola in testa alla Serie A ?? #UEL | @sscnapoli - Udinese_1896 : Scendiamo in campo così?? ••• Our starting XI to face #Napoli?? ???? #ForzaUdinese #AlèUdin #WeAreCalcio #SerieATIM… - SkySport : Insigne ?? Fabian ?? Koulibaly ?? Rrahmani ???? SCHEMA PERFETTO DEL NAPOLI ? Quarta vittoria su quattro: Spalletti 1°… - infoitsport : Cori offensivi contro il Napoli, Udinese multata di 10mila euro - infoitsport : Per il messaggero Veneto i cori razzisti contro Napoli sono ironia: “Ingiusta la multa all’udinese” -