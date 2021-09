Smartphone a 14 anni: uniti si può fare. (Di domenica 19 settembre 2021) L’aria la riconosci subito perché le vedi da lontano: si avvicinano, ti sussurrano con quella vocina dolce “Mamma…. possiamo vedere un po’ di tablet”? Tu, ovviamente stai lavorando, o comunque stai facendo qualcosa di particolarmente impegnativo (si, te lo chiedono pure quando stai in bagno….). Le prime risposte variano del tipo: “Non potete giocare un pochino? Avete letto qualche pagina di libro? La camera è in ordine o c’è il solito casino?” Insomma. Cerco alternative rapide e utili. Soprattutto a me. Ammetto che la richiesta non mi viene fatta spesso. Inoltre, da quando sono piccole, vige una regola dentro casa per quel che riguarda la tecnologia: tablet e televisione solo in inglese e non più di 30 minuti al giorno. Fortunatamente, la richiesta della tecnologia mi arriva solo nei giorni morti, quelli in cui non sono impegnate con la scuola e con attività varie. Ritengo che ... Leggi su distantimaunite (Di domenica 19 settembre 2021) L’aria la riconosci subito perché le vedi da lontano: si avvicinano, ti sussurrano con quella vocina dolce “Mamma…. possiamo vedere un po’ di tablet”? Tu, ovviamente stai lavorando, o comunque stai facendo qualcosa di particolarmente impegnativo (si, te lo chiedono pure quando stai in bagno….). Le prime risposte variano del tipo: “Non potete giocare un pochino? Avete letto qualche pagina di libro? La camera è in ordine o c’è il solito casino?” Insomma. Cerco alternative rapide e utili. Soprattutto a me. Ammetto che la richiesta non mi viene fatta spesso. Inoltre, da quando sono piccole, vige una regola dentro casa per quel che riguarda la tecnologia: tablet e televisione solo in inglese e non più di 30 minuti al giorno. Fortunatamente, la richiesta della tecnologia mi arriva solo nei giorni morti, quelli in cui non sono impegnate con la scuola e con attività varie. Ritengo che ...

disinformatico : Scusate, sarò all'antica, ma non capisco una cosa in questa storia: dove sono i genitori di questi bambini che hann… - DennisMontisci : Quanto cazzo è stato bello vedere IL concerto degli anni 90 per eccellenza senza nessuna luce di smartphone. 250.00… - RyuMorita2 : ?????? Esatto, che abbia ancora le mani per scrivere da uno smartphone, questo è buffo. È una fortuna che io non vada… - uniud : RT @avinci_95: I prossimi #smartphone di #Google saranno anche un po' friulani. Un team dell'@UniUd ha infatti messo a punto un nuovo siste… - cristinascappa : @Tommaso25904390 Semplice: nessuno rinuncerebbe mai al proprio smartphone, ai social e a tutto ciò che di fatto da… -