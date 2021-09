Pazzesco in Serie A, rischia l'esonero: pronto Daniele De Rossi per la panchina (Di domenica 19 settembre 2021) Panchine roventi in Serie A. Dopo i recenti esoneri di Semplici e Di Francesco, rispettivamente e Cagliari e Verona, un altro allenatore rischia il posto. Infatti, come riferito da tuttomercatoweb.com, in casa Bologna circola una clamorosa voce: Sinisa Mihajlovic rischierebbe l'esonero dopo il pesante K.O. in casa dell'Inter per 6-1. Il club felsineo avrebbe già individuato il sostituto: si tratta di Daniele De Rossi, già contattato dal Bologna in estate. Le pRossime partite saranno decisive. Leggi su spazionapoli (Di domenica 19 settembre 2021) Panchine roventi inA. Dopo i recenti esoneri di Semplici e Di Francesco, rispettivamente e Cagliari e Verona, un altro allenatoreil posto. Infatti, come riferito da tuttomercatoweb.com, in casa Bologna circola una clamorosa voce: Sinisa Mihajlovic rischierebbe l'dopo il pesante K.O. in casa dell'Inter per 6-1. Il club felsineo avrebbe già individuato il sostituto: si tratta diDe, già contattato dal Bologna in estate. Le pme partite saranno decisive.

Advertising

gilnar76 : Pazzesco in Serie A, rischia l'esonero: pronto Daniele De Rossi per la panchina #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - Spazio_Napoli : Pazzesco in Serie A, rischia l'esonero: pronto Daniele De Rossi per la panchina - CalcioWebPuglia : Serie B, pazzesco Lecce, colpo Benevento. Vince la Reggina - ElenaMennula : @Daniela_chuck Pazzesco! Ma la serie dove la posso trovare? - misterj1995 : RT @StarGrrrl: Ho amato #TheFall dalla prima puntata (la serie è del 2013) #JamieDornan nel ruolo del serial killer è pazzesco e la Belfast… -

Ultime Notizie dalla rete : Pazzesco Serie Diretta/ Paganese Taranto streaming video tv: pugliesi rivelazione (Serie C) ... vittorioso campionato di Serie D. Diretta/ Paganese Catania (risultato finale 1 - 0) streaming video tv: la decide Diop! La Paganese dalla sua dopo il pazzesco 4 - 4 contro l'Acr Messina e il ko in ...

Pisa, gol pazzesco di Mastinu. E i nerazzurri continuano a vincere Giuseppe Mastinu, attaccante nerazzurro, autore di un pazzesco gol di tacco in occasione del successo del Pisa sul Vicenza - FOTO Il Pisa non conosce ... Nerazzurri al comando della classifica di Serie B ...

Serie B, pazzesco Lecce, colpo Benevento. Vince la Reggina Corriere dello Sport Pisa, gol pazzesco di Mastinu. E i nerazzurri continuano a vincere – FOTO Giuseppe Mastinu, attaccante nerazzurro, autore di un pazzesco gol di tacco in occasione del successo del Pisa sul Vicenza – FOTO Il Pisa non conosce soste e centra la quarta vittoria su quattro gare ...

Netflix, cancellata ufficialmente una serie TV amatissima: fan infuriati Come una doccia fredda, Netflix ha deciso di cancellare ufficialmente una delle serie TV più amate. Svelato il motivo della scelta ...

... vittorioso campionato diD. Diretta/ Paganese Catania (risultato finale 1 - 0) streaming video tv: la decide Diop! La Paganese dalla sua dopo il4 - 4 contro l'Acr Messina e il ko in ...Giuseppe Mastinu, attaccante nerazzurro, autore di ungol di tacco in occasione del successo del Pisa sul Vicenza - FOTO Il Pisa non conosce ... Nerazzurri al comando della classifica diB ...Giuseppe Mastinu, attaccante nerazzurro, autore di un pazzesco gol di tacco in occasione del successo del Pisa sul Vicenza – FOTO Il Pisa non conosce soste e centra la quarta vittoria su quattro gare ...Come una doccia fredda, Netflix ha deciso di cancellare ufficialmente una delle serie TV più amate. Svelato il motivo della scelta ...