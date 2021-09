Mondiale ciclismo Fiandre 2021, pagelle cronometro: Filippo Ganna spaziale, si conferma oro! (Di domenica 19 settembre 2021) La prova iridata a cronometro 2021 disputatasi nelle Fiandre vede la conferma di Filippo Ganna, che dopo la vittoria di Imola 2020 si aggiudica il suo secondo titolo Mondiale consecutivo. Come lo scorso anno ha preceduto Wout Van Aert, al suo secondo argento, e il suo connazionale Remco Evenepoel, per la seconda volta sul podio dopo l’argento di Harrogate. Di seguito le pagelle dei protagonisti. RISULTATI E ORDINE DI ARRIVO DELLA cronometro LE PAROLE DI Ganna Ganna CAMPIONE DEL MONDO, IL TWEET DI PALAZZO ... Leggi su sportface (Di domenica 19 settembre 2021) La prova iridata adisputatasi nellevede ladi, che dopo la vittoria di Imola 2020 si aggiudica il suo secondo titoloconsecutivo. Come lo scorso anno ha preceduto Wout Van Aert, al suo secondo argento, e il suo connazionale Remco Evenepoel, per la seconda volta sul podio dopo l’argento di Harrogate. Di seguito ledei protagonisti. RISULTATI E ORDINE DI ARRIVO DELLALE PAROLE DICAMPIONE DEL MONDO, IL TWEET DI PALAZZO ...

