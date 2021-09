Mira alla bottiglia ma...: l'errore è tutto da ridere! (Di domenica 19 settembre 2021) Bersaglio mancato per la ragazza che poggia una bottiglietta sulla testa del compagno che dorme ma sbaglia la direzione del tiro Leggi su video.gazzetta (Di domenica 19 settembre 2021) Bersaglio mancato per la ragazza che poggia una bottiglietta sulla testa del compagno che dorme ma sbaglia la direzione del tiro

Advertising

_sant_fcn_ : Mira alla luna mal che vada avrai camminato tra le stelle?? - dibellagf : A chi li vende i vaccini? Che fine fan i soldi incassati? I vaccini costano molto al governo, che mira ad assicurar… - Gattomichele : @parentetweet Certo che serve a poco, il giubbotto antiproiettile, se chi spara mira alla testa... Più o meno come i 'vaccini', in effetti. - leonidagram_ : @AKalynaki @kittesencul C'è anche da dire che le imprese sono quelle che danno lavoro ADESSO alla gente. Resta la s… - siamo_la_Roma : ?? Nessuna voglia di fermarsi: #Mourinho chiede il massimo alla sua #Roma ?? A #Verona l'occasione per ribadire le… -