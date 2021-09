La Juventus non vince più: il Milan impone l'1-1. Bianconeri terzultimi (Di domenica 19 settembre 2021) Rebic risponde a Morata: finisce 1-1 Juventus-Milan. Bianconeri terzultimi in classifica. Rossoneri primi con l'Inter Leggi su ilgiornale (Di domenica 19 settembre 2021) Rebic risponde a Morata: finisce 1-1in classifica. Rossoneri primi con l'Inter

Advertising

ZZiliani : Perchè sia “saltato tutto” lo si è capito. Comunque, fra 9 giorni a #Perugia scatta l’udienza preliminare dell’affa… - AntoVitiello : Non molla il #Milan, nemmeno con assenze pesanti. Punto importante in casa della #Juventus. Decisivo il gol belliss… - sportface2016 : +++#Fiorentina, #Commisso: 'Noi senza debiti, squadre come #Juventus e #Inter non sono in regola ma non hanno penal… - FGoisis : RT @AntoVitiello: Non molla il #Milan, nemmeno con assenze pesanti. Punto importante in casa della #Juventus. Decisivo il gol bellissimo di… - Ale_Napoli11 : @sscnapoli Se domani non vincete comincio a tifare Juventus che almeno sanno come si vince una partita -