Intervista a Francesco Potenzoni | papà di Daniele | scomparso nel nulla

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 19 settembre 2021) I fatti È il 10 Giugno del 2015 eha 36 anni. Si trova a Roma nella stazione Termini in gita per l’udienza del Papa del mercoledì con altri 14 ragazzi disabili e tre educatori del Cfp di Borgo Lombardo. Fa caldo, c’è tanta gente.forse si sente spaesato, perde di vista i suoi compagni e spinto dal flusso delle persone in corsa, sale su una vettura sbagliata, ma non ha fatto in tempo a capire, le porte si chiudono. Da quel momento sparirà nel. L’Originario di Pantigliate (Milano), ilracconta di un bambino vivace e brillante, frequenta poi il ...