Il green pass obbligatorio e il 'caso' tamponi: 'Siano gratis, non si paghi per lavorare' (Di domenica 19 settembre 2021) 'Noi sindacati continuiamo a pensare che il provvedimento migliore è quello di rendere obbligatorio il vaccino per tutti i cittadini', dice Landini. Multe e stop stipendio: cosa succede agli ... Leggi su today (Di domenica 19 settembre 2021) 'Noi sindacati continuiamo a pensare che il provvedimento migliore è quello di rendereil vaccino per tutti i cittadini', dice Landini. Multe e stop stipendio: cosa succede agli ...

RobertoBurioni : Poliomielite, se non avete mai visto uno paralizzato da questo virus (sparito nel 1982 dal nostro paese) è perché n… - borghi_claudio : Intanto se non erro questo bel decreto del green pass ancora in Gazzetta ufficiale non c'è. Mi arrivano voci che st… - pietroraffa : ?? Consiglio di Stato: legittima richiesta Green pass, non viola privacy (Ansa). E anche questa è fatta - tripps42 : 'il green pass è una misura paracula allora mettete l'obbligo vaccinale' sì ok ma se tanto il risultato è lo stesso… - Lella562 : RT @noitre32: Stanno pensando di togliere l'obbligo green pass per i magistrati. I magistrati a quanto pare, NON lo vogliono, però NON inte… -