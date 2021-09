Giorgetti | “Con Salvini d’amore e d’accordo” Ma poi allarga la spaccatura nella Lega | “Il green pass non limita la libertà | l’aumenta”

(Di domenica 19 settembre 2021) Sempre più plastica latra il leader Matteo, che non rinuncia alla battaglia (persa) contro il, e il vicesegretario nonché ministro dello Sviluppo Giancarlo. Che, dall’inaugurazione del Micam-Mipel alla Fiera di Rho, assicura che con il Capitano va “” ma subito dopo rafforza la linea pragmatica sulaporto vaccinale trasformandola in un giudizio ampiamente positivo: “Le decisioni difficili assunte dal governo, come l’obbligo del...

Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarloal Micam, al via alla Fiera di Milano. "È fondamentale tornare a essere liberi, naturalmentequalche regola da osservare -...Così il ministro dello Sviluppo economico,al Micam, alla Fiera di Milano. "E'fondamentale tornare a essere liberi naturalmentequalche regola da osservare. Questo è il motivo per cui il ...Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti a margine del suo intervento per l’inaugurazione del Micam, il Salone internazionale della calzatura, presso Fiera Milano a Rho (MI) L’alt ...«Le decisioni difficili assunte dal governo, come l'obbligo del green pass sui luoghi di lavoro, sono volte non a limitare la libertà, ma ad aumentare la libertà ...