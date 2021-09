Caso Eitan, anticipata a giovedì l'udienza in tribunale in Israele. I legali della zia: "Deve tornare subito in Italia" (Di domenica 19 settembre 2021) Aya Biran, tutrice del piccolo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone e rapito dal nonno, è atterrata a Tel Aviv ed è uscita scortata per le minacce subite nei giorni scorsi Leggi su repubblica (Di domenica 19 settembre 2021) Aya Biran, tutrice del piccolo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone e rapito dal nonno, è atterrata a Tel Aviv ed è uscita scortata per le minacce subite nei giorni scorsi

