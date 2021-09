**Calcio: Serie A, Juventus-Milan 1-1** (Di domenica 19 settembre 2021) Torino, 19 set. - (Adnkronos) - Juventus e Milan pareggiano per 1-1 nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A, disputato all'Allianz Stadium di Torino. Al gol di Morata al 4', risponde Rebic al 76'. In classifica i rossoneri sono primi insieme all'Inter a quota 10, i bianconeri sono solo diciottesimi con 2 punti insieme al Cagliari. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) Torino, 19 set. - (Adnkronos) -pareggiano per 1-1 nel posticipo domenicale della quarta giornata diA, disputato all'Allianz Stadium di Torino. Al gol di Morata al 4', risponde Rebic al 76'. In classifica i rossoneri sono primi insieme all'Inter a quota 10, i bianconeri sono solo diciottesimi con 2 punti insieme al Cagliari.

