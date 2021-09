Bimbo morto a Napoli. "Ti butto giù" in un video sui social. La madre: "Non pubblicate foto e video" (Di domenica 19 settembre 2021) La frase pronunciata dal piccolo precipitato dal balcone "Io ti butto giù" in un video apparso sui social. Il doloroso appello della madre: "chiedo pietà agli organi di informazione" Leggi su rainews (Di domenica 19 settembre 2021) La frase pronunciata dal piccolo precipitato dal balcone "Io tigiù" in unapparso sui. Il doloroso appello della: "chiedo pietà agli organi di informazione"

