Benevento: col Cittadella riecco Cosso, il fischietto dell’esordio stagionale (Di domenica 19 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tornerà martedì al “Ciro Vigorito” Francesco Cosso di Reggio Calabria. Il fischietto calabrese è stato infatti designato per dirigere il match tra Benevento e Cittadella, in programma martedì nel primo turno infrasettimanale della stagione. Cosso ha già diretto quest’anno la formazione di Fabio Caserta in occasione della gara con la Spal. In quella circostanza, però, si trattava di Coppa Italia, con i giallorossi che si imposero per due a uno al termine dei tempi supplementari. Gli assistenti contro l’undici di Gorini saranno Marco Della Croce di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Tornerà martedì al “Ciro Vigorito” Francescodi Reggio Calabria. Ilcalabrese è stato infatti designato per dirigere il match tra, in programma martedì nel primo turno infrasettimanale della stagione.ha già diretto quest’anno la formazione di Fabio Caserta in occasione della gara con la Spal. In quella circostanza, però, si trattava di Coppa Italia, con i giallorossi che si imposero per due a uno al termine dei tempi supplementari. Gli assistenti contro l’undici di Gorini saranno Marco Della Croce di ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento: col #Cittadella riecco #Cosso, il fischietto dell'esordio stagionale ** - infoitsport : Ascoli Calcio, programma e orari della Festa del Picchio in Piazza Arringo dopo la gara col Benevento - diaoboia : @sottilismo un pareggio del benevento col messina mi pare che ufficializzò la promozione in b della salernitana con… - IMBili_ : @deliux9 @sergiogali5 Eppure oggi abbiamo giocato in pieno stile Contiano, stessa costruzione dal basso e ricerca d… - anteprima24 : ** Illuminazione a via Marco da #Benevento, incontro proficuo col sindaco Mastella ** -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento col Ascoli - Benevento, Sottil: Disattenti sui due gol subiti ... quando subisci due reti poi non è facile recuperare contro un avversario come il Benevento. Con un ... si fa trovare dentro l'area, sa far salire la squadra, deve integrarsi coi meccanismi, col gioco, ...

"Portieri stranieri flop e italiani snobbati" E mi piace molto Paleari, al Benevento ma del Genoa". E poi c'è Donnarumma, miglior giocatore dell'Europeo e panchinaro col Psg. "Non capisco: hai forse il portiere più forte del mondo e ne schieri ...

Benevento: col Cittadella riecco Cosso, il fischietto dell'esordio stagionale anteprima24.it Ascoli-Benevento: la parola a Sottil, Saric e D’Orazio ASCOLI PICENO – Questo il commento di Mister Sottil al termine di Ascoli-Benevento: “Sicuramente prendere due gol con dieci uomini sotto la linea della palla fa arrabbiare, abbiamo lavorato molto su q ...

Ascoli Calcio, programma e orari della Festa del Picchio in Piazza Arringo dopo la gara col Benevento L’Ascoli di Sottil è pronto per affrontare una giornata decisamente carica di significato per tifosi, squadra, società e città. Scatenate da quel 4-2 dove il Picchio non fu mai in partita e… Leggi ...

... quando subisci due reti poi non è facile recuperare contro un avversario come il. Con un ... si fa trovare dentro l'area, sa far salire la squadra, deve integrarsi coi meccanismi,gioco, ...E mi piace molto Paleari, alma del Genoa". E poi c'è Donnarumma, miglior giocatore dell'Europeo e panchinaroPsg. "Non capisco: hai forse il portiere più forte del mondo e ne schieri ...ASCOLI PICENO – Questo il commento di Mister Sottil al termine di Ascoli-Benevento: “Sicuramente prendere due gol con dieci uomini sotto la linea della palla fa arrabbiare, abbiamo lavorato molto su q ...L’Ascoli di Sottil è pronto per affrontare una giornata decisamente carica di significato per tifosi, squadra, società e città. Scatenate da quel 4-2 dove il Picchio non fu mai in partita e… Leggi ...