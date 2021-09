Belen Rodriguez in tv, dopo la nascita di Luna: spunta una verità su Jovanotti (Di domenica 19 settembre 2021) C’era attesa generale per il ritorno in tv di Verissimo, che è arrivato con una prima puntata della nuova stagione all’insegna delle emozioni, con protagonista indiscussa Belen Rodriguez. In qualità di ospite nel salottino di Silvia Toffanin, Belencita si è presentata in un perfetta forma fisica e in tutto il suo inconfondibile fascino argentino, e, reduce dal parto della figlia Luna Marie, ha risposto a diverse curiosità generali sul prima, durante e il post dell’ultima gravidanza. Parlando del nome scelto per la neonata, in particolare, la modella si è lasciata andare ad un aneddoto intimo che riguarda anche il cantante ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 19 settembre 2021) C’era attesa generale per il ritorno in tv di Verissimo, che è arrivato con una prima puntata della nuova stagione all’insegna delle emozioni, con protagonista indiscussa. In qualità di ospite nel salottino di Silvia Toffanin,cita si è presentata in un perfetta forma fisica e in tutto il suo inconfondibile fascino argentino, e, reduce dal parto della figliaMarie, ha risposto a diverse curiosità generali sul prima, durante e il post dell’ultima gravidanza. Parlando del nome scelto per la neonata, in particolare, la modella si è lasciata andare ad un aneddoto intimo che riguarda anche il cantante ...

Advertising

Italia_Notizie : Belen Rodriguez: “Dopo il parto sono finita in ambulanza con la flebo: ho preso drenanti per tornare in forma, non… - FQMagazineit : Belen Rodriguez: “Dopo il parto sono finita in ambulanza con la flebo: ho preso drenanti per tornare in forma, non… - PasqualeMarro : #BelenRodriguez: ho combinato un guaio, è stata colpa mia - infoitcultura : Belen Rodriguez si racconta a Verissimo:“Ho fatto un pasticcio,è colpa mia' - infoitcultura : “Non voglio farne più”: Belen Rodriguez a sorpresa, confessione clamorosa -