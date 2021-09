AMICI: MARIA DE FILIPPI APRE IL NUOVO ANNO ACCADEMICO. TANTI OSPITI E IL TRIBUTO A MIKE BIRD (Di domenica 19 settembre 2021) Eccezionalmente di domenica si APRE il NUOVO ANNO ACCADEMICO della scuola di AMICI. MARIA De FILIPPI inaugura la ventunesima edizione del talent show e comincia a formare la classe dei talenti di AMICI 21. Il cast artistico del programma si arricchisce della presenza del ballerino e coreografo Raimondo Todaro che affianca nel ballo Alessandra Celentano e Veronica Peparini mentre nel canto il trio di prof è formato da Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, già prof di danza, e Anna Pettinelli. TANTI OSPITI in studio per accogliere ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 19 settembre 2021) Eccezionalmente di domenica siildella scuola diDeinaugura la ventunesima edizione del talent show e comincia a formare la classe dei talenti di21. Il cast artistico del programma si arricchisce della presenza del ballerino e coreografo Raimondo Todaro che affianca nel ballo Alessandra Celentano e Veronica Peparini mentre nel canto il trio di prof è formato da Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, già prof di danza, e Anna Pettinelli.in studio per accogliere ...

Advertising

IlContiAndrea : #MaraVenier “Maria De Filippi mi ha chiamato per dirmi che #Amici21 andrà in onda per due puntate contro… - eslsnp : Maria sono io quando faccio vedere ad amici e parenti i video di Giulia che balla #amemici20 - bubinoblog : AMICI: MARIA DE FILIPPI APRE IL NUOVO ANNO ACCADEMICO. TANTI OSPITI E IL TRIBUTO A MIKE BIRD - ZeusMega : #AscoltiTv: Botto per #TuSiQueVales con 4.138.000 mln e il 27% di share. Come nelle previsioni ogni programma di M… - freshxvocado : maria sposta amici al sabato x favore io la domenica non posso guardarlo -